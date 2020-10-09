Allar, ekiplerin başında

Haber: BMA

Gerede’de Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatıyla başlayan asfalt çalışmaları; Arkut Dağı Kayak Merkezinde bulunan 2 bin 500 ve bin 800 metre kayaklı koşu pistlerinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt programına alınan bölgelerde devam ediyor.

“ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR”

Arkut Dağı Kayak Merkezinde tamamlanan ve ilçede devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Allar, göreve geldiği günden bugüne sporcunun ve sporun her zaman yanında odlularını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, “İlçemizin göz bebeği Arkut Dağı Kayak Merkezimiz bizim açımızdan çok önemli bir yere sahip. Gerede’mizin evlatlarının pistlerden daha çok faydalanması açısından pistlerimizi asfalt programımıza alarak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. İlçemizde ihtiyaç duyulan ve Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından belirlenen bölgelerde asfalt çalışmalarımız devam edecek. İlçemize hayırlı olsun” dedi.