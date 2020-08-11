Allar, Eren Bülbül’ü unutmadı

Haber: BMA

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK terör örgütü mensupları arasında yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül, şehadetinin 3. yıldönümünde anılıyor. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da paylaştığı anma mesajı ile şehit Eren Bülbül’ü unutmadı. Başkan Allar mesajında, “Bu aziz topraklar bayrak inmesin, ezan dinmesin, bu vatan bölünmesin diye şehadete koşan nice evlatlar yetiştirdi. Unutmadık, unutmayacağız... İyi ki varsın Eren” ifadelerine yer verdi.