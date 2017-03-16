Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, referandum çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Referandum turları kapsamında Gerede ilçesinde bulunan başta kamu kurumları olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarını, sanayi ve çarşı esnaflarını ziyaret eden Başkan Allar, sandıktan “evet” çıkacağına gönülden inandığını belirtti. Ziyaretleri sırasından vatandaşlar ile uzun süre sohbet eden Mustafa Allar, “Halkımızın engin ferasetine inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah referandumda ‘evet’ çıkacak. Ve 17 Nisan sabahı bambaşka bir Türkiye’ye uyanacağız. Daha güçlü, daha çok söz sahibi bir Türkiye’ye; terör örgütlerinin sesinin kesileceği, Avrupa’nın tir tir titreyeceği ve ülkemizin dirileceği yeni bir güne uyanacağız”