Allar, ihaleyi duyurdu

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Atık Su Arıtma Tesisi ve Arıtma Çamuru Düzenli Depolama Tesisi İhalesini gerçekleştirdiklerini duyurdu. Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak gerçekleştirilen ihalenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Allar, “Bu ihale sürecinde büyük emek ve katkıları bulunan AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanımız Suat Güner, AK Parti İlçe Başkanımız İsmail Çetin, Gerede Deri Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyelerimize, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ersin Kaska ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürümüz Sayın Soner Erkek ve Sayın Bakanımız Mustafa Varank beye şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.