Allar Kuran Kursu inşaatını inceledi

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Dayıoğlu Mahallesinde İlçe Müftülüğü tarafından yaptırılan Yatılı Erkek Kuran Kursu inşaatını ziyaret etti. Başkan Mustafa Allar, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu da eşlik etti. Başkan Allar, Müftü Şenoğlu ile birlikte çalışmaların devam ettiği Kuran Kursu inşaatında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

“HAYIRSEVERLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Allar, “Dayıoğlu Mahallemizde hayırseverlerimizin katkıları ile yapımı devam eden İlçe Müftülüğümüze bağlı Yatılı Erkek Kur'an Kursu İnşaatı tüm hızı ile devam ediyor. İlçe Müftümüz Abdurrahman Şenoğlu ile birlikte inşaat çalışmalarını inceledik. İlçe Müftümüz Abdurrahman Şenoğlu'na, emeği geçen herkese ve hayırseverlerimize teşekkür ederim. İnşaatın tamamlanıp binanın hizmete girmesi için yaklaşık 2 Milyon TL’ye daha ihtiyaç var. Bağış yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız Müftülüğümüze müracaat edebilir. Allah kabul eylesin” dedi.