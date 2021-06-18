Allar milli takımların kampını ziyaret etti

Haber: C. Kutay Aykan

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Arkut Dağı Kayak Merkezinde 27 sporcu ve antrenörler ile kampa giren Türkiye Kayak Federasyonu Biathlon A ve Genç Milli Takımlarını Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ile birlikte ziyaret etti. Ziyaret esnasında Milli takım antrenör ve sporcuları ile görüşen Belediye Başkanı Mustafa Allar kendilerine başarı dileklerini iletti. Milli Antrenör ve Sporcular ise; Arkut Dağı Kayak Merkezine geçtiğimiz yıllarda da geldiklerini ama bu yıl pistlere atılan asfalttan dolayı kamplarının daha üst düzeyde ve verimli geçtiğini ifade ederlerken, verdiği desteklerden ve yapılan ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar;’’Arkut Dağı Sporcu Eğitim Merkezimizde kamp yapan Türkiye Kayak Federasyonu Biathlon A ve Genç Milli Takımlarını Gerede Kaymakamımız Cengiz Ayhan ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ile birlikte ziyaret ettik. Kamp yapan Milli Takım Antrenörleri ve Sporcuları Arkut Dağı Sporcu Eğitim Merkezini çok beğendiklerini ve kamplarının olumlu geçtiklerini ifade ettiler. Biathlon A ve Genç Milli Takım Antrenörlerine ve Sporcularına başarılar diliyorum. İlçemizin turizmi ve tanıtımı için bugüne kadar yaptığımız çalışmalar yarında devam edecek’’ dedi.