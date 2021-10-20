Allar muhtarları ağırladı        

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın davetiyle Belediye Meclis Salonunda toplanan muhtarlar ile görüşen Belediye Başkanı Mustafa Allar, Belediye tarafından hayata geçen ve devam eden çalışmalar ile ilgili bilgiler aktardı. Yapılan görüşme sonrası Belediye Binası önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Akabinde; Esentepe Sosyal Tesis Binasında, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Vekili İbrahim Uzun ve Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut’un katılımı ile muhtarlara yemek ikramı yapıldı. Yemek ikramı sonrası samimi ortamda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Muhtarlar adına konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş “Köy ya da mahalle ayırmaksızın hizmet veren, her aradığımızda telefonlarımıza cevap veren, her talebimizi yerine getiren Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a şahsım ve halkımız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin; ‘’Devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören ve demokrasimizin temel taşlarından olan yerel yönetimlerimizin vazgeçilmez yapı taşı Muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun’’ ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar; ’’19 Ekim Muhtarlar Günü Münasebetiyle Muhtarlar Derneği Başkanımız Nazım Göktaş, Merkez ve Köy Muhtarlarımız ziyaretimize geldiler. Muhtarlarımız ile yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Akabinde; AK Parti İlçe Başkanımız İsmail Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Vekili İbrahim Uzun ve Orman İşletme Müdürümüz Vasfi Cem Bulut'un katılımı ile Esentepe Sosyal Tesis Binamızda muhtarlarımıza günün anlamına yönelik yemek ikramında bulunduk. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür eder, Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü Kutlar, Vefat eden muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet dilerim’’ dedi.