Allar: “Ordu’daki çalışmaları örnek alacağız”

Haber: BMA

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme (BEKAB) Birlik Başkanı ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve beraberindeki heyet, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler ile görüşme gerçekleştirdi. BEKAB Heyeti yapılan görüşme sonrası, Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler’in eşliğinde Ordu’da yapılan çalışmaları inceledi.

GÜLER: “KARŞILIKLI FİKİR ALIŞVERİŞLERİNDE BULUNACAĞIZ”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret eden heyet, katı atıkların bertaraf edilmesi, enerji üretimi ve geri dönüşüm çalışmaları konusunda Ordu’daki çalışmaları Bolu’da uygulamak istediklerini belirttiler. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, heyet üyelerini Ordu’da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti. Güler, “Bolu zaten çok sevdiğimiz ülkemizin en güzel vilayetlerinden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız hakkında bilgiler vereceğiz ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunacağız. İnşallah bu toplantı sonucunda somut çalışmalarda ortaya çıkar” dedi.

ALLAR: “ORDU’DAKİ ÇALIŞMALARI ÖRNEK ALACAĞIZ”

Konu ile ilgili açıklama yapan Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme (BEKAB) Birlik Başkanı ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise, “Başkanlığını yapmış olduğum, Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme (BEKAB) olarak; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ve Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ile birlikte BEKAB öncülüğünde, Pazartesi günü Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen teknik inceleme gezisinde 58, 59 ve 60. Hükümetlerde 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler'e ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaret sonrası heyet ile birlikte bir takım incelemelerde bulunduk. Başkan Güler’in tecrübelerinden yararlanarak, Bolu’daki katı atıkların bertaraf edilmesi sorununu çözmek için Ordu’daki çalışmaları örnek alacağız. Ordu Büyükşehir Belediye ile yapacağımız iş birliği çalışması bizim elimizi daha da güçlendireceği inancımız tamdır. Şehir merkezimizde katı atıkların bertaraf edilmesi noktasında sıkıntı yok ama ilçelerimizde sıkıntılar bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tecrübelerinden istifade ederek Bolu ve ilçelerimizdeki çöplerin katı atık olarak bertaraf edilmesi sorununu gidermek istiyoruz. BEKAB Birlik Başkanı olarak; Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.