Allar, TBB Meclisine seçildi

Haber: BMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın doğal üye olarak Bolu’yu temsil edeceği Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) Meclis Üyelikleri seçimlerinde Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile Bolu Belediye Meclis Üyesi Bülent Oturak seçildi.

1945 Yılında kurulan Belediyeler Birliğinin görevlerinden bazıları şunlardır;

Yurtiçi ve yurtdışında belediyeleri temsil etmek, bu kapsamda yerel yönetimler alanında faaliyette bulunan kurum, kuruluş, birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara üye olmak,

Belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemek ve uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmak,

Belediyelerin menfaatlerini korumak ve bu amaçla gerektiğinde dava açmak,

Belediyeleri ilgilendiren mevzuat hazırlıklarına görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak, bu amaçla mevzuat hazırlıklarını ilgili mercilerinden talep etmek,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları ve diğer merciler nezdinde yürütülen çalışmalara katılmak,

Belediyelerce bildirilen veya Birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla girişimlerde bulunmak ve mevzuat önerileri geliştirmek,

Belediyelere rehberlik etmek, danışmanlık hizmeti vermek ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili görüş oluşturmak.