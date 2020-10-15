Allar, vatandaşın derdini dinledi

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından ilçede devam eden arasta projesi, asfalt, kaldırım ve diğer çalışmaları yakinen takip eden Belediye Başkanı Mustafa Allar; çalışmaların yapıldığı çevrede bulunan esnafları da ziyaret ederek, esnaflar ve vatandaşlar ile çalışmalar hakkında görüş ve fikir alışverişinde bulunuyor. Esnaflar ve vatandaşlar ise ziyaret esnasında devam eden çalışmalar ve isteklerinin yerine getirilmesinden dolayı Belediye Başkanı Mustafa Allar’a; teşekkürlerini dile getirdiler.

Mustafa Allar, son olarak Atatürk Bulvarında devam eden kaldırım çalışmalarını incelediği esnada yapılan çay davetine katıldı. Esnaflarla fikir alışverişinde bulunan Mustafa Allar, kendisine iletilen istek ve talepleri ekiplere ileterek gerekenin yapılması gerektiğini belirtti.