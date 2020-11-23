Allar, “Yeni bir yaşam alanı”

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile ilçede belirlenen ve asfalt programına alınan bölgelerde çalışmalar devam ediyor. Asfalt çalışmaları kapsamında son olarak; Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projeleri arasında yer alan B Tipi Mesire Alanının yolları asfaltlandı. B Tipi Mesire Alanı projesi kapsamında kamelya ve piknik üniteleri, yürüyüş yolları, açık otopark alanları, çocuk oyun alanları, mescit, kır lokantası. WC’ler, yöresel ürün satış yerleri, mini spor alanları için yıl sonuna kadar ihaleye çıkılması planlanıyor.

“YENİ BİR YAŞAM ALANI”

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “İlçemizde devam eden Asfalt çalışmalarımız kapsamında; Projelerimiz arasında yer alan B Tipi Mesire Alanımızda ki yolları dün asfaltladık. B Tipi Mesire Alanımızı hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Esentepe’nin yükünü hafifletecek bir proje, yeni bir yaşam alanı. İlçemize hayırlı olsun” dedi.