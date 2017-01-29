Haber: Esra ÖZTÜRK
Ankara da ki ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Meclis Üyeleri Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na adeta çıkartma yaptı.
Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar, İmar Planlama Dairesi Başkanı Erkan Üçöz ve Yapı Araştırmaları Dairesi Başkanı Hemşerimiz Ahmet Demircan’ı makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Belediye Meclis Üyeleri, Demirciler Mahallesi’nde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm ile ilgili ihale ve projelerle hakkında gelişmeleri ve gelinen son noktayı değerlendirdiler.
Demirciler Mahallesi’nde yapılacak Kentsel Dönüşüm için ön uzlaşma çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.
Başkan Yılmaz Külliye’de Şehircilik Şurası’na...
Bolu'ya uluslararası standartlarda diyanet eğitim...
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DUSK PROJESİ...
Tarımdan KIZILAY’a Kan Desteği
ALLAR’DAN ANKARA ÇIKARMASI
Ahşap Boyama Kursu Narven Sanat Sokağı’nda
İlaçta karaborsa iddialarına cevap verildi...
Uygulamada bir araçtan cephanelik çıktı
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!