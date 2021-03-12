Allar’dan başarılı öğrencilere ödül

Haber: BMA

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yarışmalara Geredeli öğrenciler damga vurdu. Belediye Başkanı Mustafa Allar, başarılı öğrencileri ödüllendirdi. Başkanlık makamında; öğrencileri, hocaları ve ailelerini kabul eden Başkan Mustafa Allar, öğrencilere, yarışmalarda elde ettikleri başarılardan dolayı küçük altın ve saat hediye etti. Belediye Başkanı Mustafa Allar, öğrencilerin ilçeyi başarı ile temsil ederek kendilerini gururlandırdıklarını dile getirdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN KIYMETLİ VELİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİM”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde öğrenciler arasında ‘Hafızlık’ ve ‘Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma’ yarışmalarında İlçemizi temsilen, Hafızlık Kategorisinde Bolu İl birincisi, Bölge yarışmalarında ise ikinci olan Hocazade Kemalettin Efendi Kur'an kursu öğrencisi Merve Yalçın evladımız ve Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması dalında da Hafız iho öğrencisi Kübra Şevval Çetinkaya evladımız İl birincisi oldu. Çocuklarımızın yetişmesinde emeği olan Gerede Müftülüğümüze, öğrencilerimize, okutan, yetiştiren hocalarımıza ve çocuklarımızın kıymetli velilerine teşekkür eder, hayatlarında başarılar diler, ziyaretleri nedeniyle şükranlarımı sunarım” dedi.