Allar’dan, Beşiktaş Başkanına Ziyaret

Haber: BMA

Gerçekleşen ziyarette Beşiktaş’ın 34.Başkan Ahmet Nur Çebi’ye hayırlı olsun dileklerini ileten Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve İsmail Çetin; BJK Gerede Kamp ve Dinlenme Tesisleri ve Rumşah Yaylası’na yapılacak olan tesis için görüşme yaptılar. Çebi, herhangi bir sorunun olmadığını ifade ettiği görüşme sonrası Mustafa Allar ve İsmail Çetin tarafından kendisine hediye edilen deri ürünlerini kabul etti.

Belediye Başkanı Mustafa Allar ziyaretle ilgili açıklamasında, ‘’AK Parti İlçe Başkanımız İsmail Çetin ile beraber BJK Başkanlığına yeni seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. BJK Gerede Kamp ve Dinlenme Tesisleri ve Rumşah Yaylası’na yapılacak olan tesis için görüşme gerçekleştirdik. Çebi’ye ilçemize has deri ürünlerini hediye ettik. Sayın Başkan ziyaretimizden dolayı memnuniyetini dile getirdi” dedi.

Ahmet Nur Çebi ise yaptığı açıklamada, “Kulüplerin ekonomik sıkıntıları had safhada. Böyle bir dönemde Esentepe Oteli açtık, işletmeye başladık. Rumşah Yaylasındaki tesislerin yapımı içinde elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.