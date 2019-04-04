Allar’dan Gerede halkına teşekkür

Haber: BMA

31 Mart Pazar günü yapılan Yerel Seçimlerde AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar geçerli oyların yüzde 47.01’ni alarak 2. defa Belediye Başkanlığına seçildi. En yakın rakibine 2239 oy fark atan Mustafa Allar; parti binası balkonundan yaptığı açıklamada destek ve dualarını esirgemeyen Gerede Halkına ve Parti Teşkilatına teşekkür etti. Allar, yaptığı konuşmasında Gönül Belediyeciliği düsturuyla hareket edeceklerini ve oy veren-vermeyen herkesin Belediye Başkanı olacağını ifade etti.

“MİLLETİMİZ BİR KEZ DAHA SANDIKTA SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ”

Allar konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Değerli Hemşehrilerim, 31 Mart Yerel Seçimlerinde teveccüh göstererek, bizi bu onurlu makama 2. defa layık gördüğünüz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün sorumluluğunun bilinciyle, Gerede'nin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırladığımız Projelerimizle, sizlerden aldığımız destekle işimiz hizmet olmaya devam edecek. Belediye Başkanlığı'na seçildiğim ilk günden bu yana şahsımı bu kutsal davanın bir neferi olarak gördüm. Milletimiz bir kez daha sandıkta son sözünü söyledi. Bizler koltuklar için değil, milletimizin çıkarları için mücadele eden bir AK Parti'nin neferiyiz. Büyük hedeflere doğru tüm hemşehrilerimizle birlikte yol almak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da durmadan çabalayacağız. Gerede’miz, her şeyin en iyisine layık. İnşallah taahhüt ettiğimiz tüm projeleri yerine getireceğiz. Bu konuda hemşehrilerimizin hiçbir tereddüdü ve endişesi olmasın. Bugüne kadar halkımızın emanetlerine sahip çıktık, bundan sonraki süreçte de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ben, tüm hemşehrilerime tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her seçim ziyaretinde bizlere gönüllerini açıp tebessümlerini eksik etmeyen hemşehrilerime, miting, yürüyüş ve tüm etkinliklerimizde katılım gösteren tüm hemşehrilerimize, seçim çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarımıza, AK Parti Gerede Teşkilatımıza, Bu yola baş koymuş tüm dava arkadaşlarımıza ve tüm gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.”