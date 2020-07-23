Allar’dan Gerede’ye müjdeler

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Bakan Kurum’u AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, AK Parti İl Başkan Vekili Cemil Akay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, AK Parti Gerede İlçe Başkanı İsmail Çetin, İlçe ve Belde-Belediye Başkanları ile birlikte ziyaret etti. Başkan Mustafa Allar, Gerede için Bakan Kurum’a ilettiği konuların hepsi için tam destek aldı. Başkan Mustafa Allar, 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet konteyner yıkama aparatı olmak üzere toplamda 730 bin TL hibe sözü aldı. Alınan hibelerin yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Allar ilçe için önemli bir konu olan Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin hızlanması için Bakan Kurum’a dosya sundu. Bakan Kurum’da dosyayı olumlu görerek Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk etap 300 konutluk bir adanın başlanacağı müjdesini verdi.

Ziyarette Bolu ve İlçeler ile ilgili dosyalar Bakan Kurum’a sunuldu. Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'u, AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, İl Başkan Vekilimiz Cemil Akay, Merkez İlçe Başkanımız Kazım Konak, Gerede İlçe Başkanımız İsmail Çetin ve İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımız ile birlikte ziyaret ettik. Gece gündüz çalıştığımız nadide ve güzide ilçemiz için; 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet konteyner yıkama aparatı toplamda 730.000 TL hibe sözü aldık. Bunun yanı sıra Sayın Bakanımız Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için 300 konutluk bir adaya başlama talimatı verdi. Sayın Bakanımıza ve Milletvekillerimize Bolu ve ilçemize vermiş oldukları desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum” dedi.