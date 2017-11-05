Haber: BMA

Deri, deri makineleri ve arıtma tesisi incelemeleri için İtalya’ya giden Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a, Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin Başkan Yardımcısı Ali Sağol ve beraberlerindeki heyet eşlik etti.

Belediye Başkanı Mustafa Allar İtalya seyahatine ilişkin yaptığı açıklamada deri sanayisinde İtalya’nın çok gelişmiş olduğuna değinerek,“İtalya’da bulunduğumuz müddet içerisinde Gerede Kaymakamımız Cengiz Ünsal ve Deri Sanayi iş adamlarımızla birlikte yararlı olduğunu düşündüğümüz bir takım ziyaretler gerçekleştirdik. Deri üretimi, makineleşme ve arıtma tesislerini inceledik. İtalya bildiğiniz üzere dünyada deri sektöründe söz sahibi. İki ayrı bölgede deri merkezleri var. Gördük ki onlar hangi makineyi kullanıyorsa bizde o makineyi kullanıyoruz. Kalite anlamında da iyi bir konumdayız. Ancak fabrikalaşma konusunda çok öndeler. Bizim atölyelerle kıyaslanmaz. Deri OSB’ye taşındığımızda bu büyük fark kapanacak. Ve biz onlarla yarışacağız inşallah” dedi.