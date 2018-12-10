Allar, yaptığı açıklamada, yıllardır kördüğüm olmuş Keçeli Suyu Projesi'nde tartışmalara son noktayı koyarak ihalenin gerçekleştirildiğini belirtti. İhale aşamasının geçilmesiyle sıranın yapım çalışmalarına geldiğini ifade eden Allar, "Rabbime şükürler olsun ki yıllardır kör düğüm haline gelmiş Keçeli suyu problemine son noktayı bu ihaleyle koymuş olduk. İhaleyi alan firmanın hakkında yapılacak araştırma ve tetkiklerin ardından firmaya yer teslimini yapacağız. İnşallah Keçeli suyu çalışmalarımız bu baharda başlayacak" dedi.

Allar, Allah’ın izniyle inşa çalışmalarını da en kısa sürede bitirerek, halkın çok arzuladığı Keçeli suyunu, musluklardan akıtacaklarını dile getirdi.