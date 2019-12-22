Allar’dan Kur’an Kursuna ziyaret

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İlçe Müftülüğüne bağlı Yeni Cami Merkez Kur’an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti. Girişte Yeni Cami İmam Hatibi İbrahim Biçer ve diğer eğitimciler tarafından karşılanan Belediye Başkanı Mustafa Allar kendisi de hafız olması hasebiyle çocuklara hitaben kendi dönemlerinde yaşadıkları sıkıntıları bugünle karşılaştırmalı olarak hafızlarla sohbet etti.

“DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Hafızlık eğitimi alan tüm öğrencileri bir bir tebrik eden Başkan Allar; “Gerede Belediyesi olarak eğitime büyük destek veriyoruz. Dini eğitim noktasında da Kuran Kurslarımızı önemsiyor ve destek veriyoruz. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizle bir araya geldik. Allah yolunda ilim tahsil etmek, dinimizi, sünneti, tarihimizi ve ahlakımızı öğrenip hayatımızı ona göre yönlendirmek hepimize farzdır. Bunun en güzel örneğini burada Kuran kurslarımızda görüyoruz. Ben de aynı kursta hafızlık eğitimi aldım, o günleri ve bizlere eğitim veren hocalarımızı unutmak mümkün değil. Öğrencilerimiz ve hocalarımız arsasını belediyemizin tahsis ettiği Dayıoğlu Mahallesinde yapımı devam eden yeni binaya geçtiklerinde daha ferah ve nezih bir ortamda eğitim alacaklar inşallah. Yeni binanın yapımında maddi, manevi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dini eğitim veren bu kurumlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Bugünde yaptığımız ziyaretlerde kurslarımızın ihtiyaçları anlamında taleplerini aldık. İnşallah kısa zaman içinde hayata geçireceğiz. Bu vesile ile çocuklarımızı, hocalarını ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2019, 12:44