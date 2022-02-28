Allar’dan nüfus artışı yorumu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Assan’ın ve cezaevinin faaliyete girmediğine dikkat çeken Allar, bu artışın Deri OSB ve Karma OSB’de yaşanan istihdam artışları sonrası oluştuğunu söyledi. OSB’deki jelatin firmaları ile İlamet Metal firmalarında çalışan sayılarının oldukça artmaya başladığını vurgulayan Allar, tekstil firmalarının zaten uzun yıllardır istihdama katkı sunmayı sürdürdüklerini dile getirdi. Assan firmasının bu yıl içersinde faaliyete başlamasıyla nüfusun oldukça artacağını belirten Allar, Cezaevinin de faaliyete girmesiyle merkez nüfusun 26 bin dolaylarına çıkacağını öngördüklerini aktardı ve Deri Sanayi’ndeki istihdamın da her geçen gün artarak sürdüğüne şahit olduklarını aktardı. Gerede merkez nüfusundaki 500’ün üzerindeki artışın geçmişte yaptıkları istihdama yönelik çalışmaların ilk meyvesi olduğuna dikkat çeken Allar, bundan sonraki yıllarda artık nüfustaki sabit kalma ve düşüşün tarihe karıştığını söyledi.