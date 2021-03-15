Allar’dan sağlık çalışanlarına kitap ve tatlı ikramı

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti Gerede İlçe Başkanı İsmail Çetin ile beraber Gerede Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İrfan İlter'i ziyaret ederek, Gerede Devlet Hastanesi başta olmak üzere; ilçede bulunan tüm sağlık kurumlarının çalışanlarına Gerede’li Fatih Türker’in yazdığı ‘’Erik Ağacı’’ isimli Kitap ve Tatlı ikramında bulundu.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Gerede Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İrfan İlter, “Belediye Başkanı Mustafa Allar sadece bugün değil her zaman yanımızda oluyor. İlettiğimiz hiçbir isteğimiz geri çevrilmiyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise, “14 Mart Tıp Bayramı münasebeti ile Gerede Devlet Hastanesi Başhekimimiz Uzm. Dr. İrfan İlter'i ziyaret ettik. Başhekimimizin nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza tatlı ve kitap hediye ettik. Büyük özveri ve gayret ile özellikle pandemi döneminde; mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramlarını kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“TOMOGRAFİ CİHAZI GELİYOR”

Ziyarette ayrıca tomografi cihazı eksikliği gündeme geldi. Belediye Başkanı Mustafa Allar kendilerine vatandaşlardan çok şikayet ve talep geldiğini belirtti. Başhekim İrfan İlter iletilen taleple ilgili “Vatandaşlarımız haklı. Cihazımız arızalandı bizde hemen Bakanlığımıza ilettik. Şu anda yeni bir tomografi cihazı ile ilgili alım çalışmaları başladı. İnşallah Nisan ayı sonuna kadar hizmete girmiş olacak. Vatandaşlarımızdan bizi anlayışla karşılamalarını istirham ediyoruz, sorunun çözülmesine çok az kaldı” dedi.