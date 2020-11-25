Allar’dan teşekkür mesajı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında Merhum Hacı Durmuş Allar’ın sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Başkan Allar babasının vefatından sonra sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı yayınladı. Allar mesajında, “Bizleri yetiştiren, cemiyet içine katan ve bugünlere getiren Biricik Babam Hacı Durmuş Allar'ın cenazesine katılan AK Parti Bolu Milletvekilimiz Fehmi Küpçü, Gerede Kaymakamımız Cengiz Ayhan, AK Parti Bolu İl Başkanımız Nurettin Doğanay ve Bolu İl Teşkilatı, Bolu A.İ.B.Ü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı Hocamız, Önceki dönem Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Valimiz Ali Fidan, AK Parti Gerede İlçe Başkanımız İsmail Çetin ve İlçe Teşkilatı, Kıymetli Hocamız Hafız Kemal Halıcı, Belediye Başkanlarımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, İdari ve Mülki Daire Amirlerimiz, Ankara Protokolü, Bolu Protokolü, Siyasi Parti Başkanları ve Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerli Başkan ve Temsilcileri, İlçe ve Köy Muhtarlarımız, İmamlarımız, Hemşehrilerim, Köylülerim, Belediye Personelim, Dostlarımız, Sevenlerimiz ve Katılamayıp bizzat arayarak, mesaj göndererek, sosyal medyadan paylaşarak başsağlığı dileklerini ileten ve acımızı paylaşan herkese Allar ailesi adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.