Allar’danaşevine teşekkür ziyareti

Haber: BMA

Hayırseverlerin günlük malzemelerini tedarik ettiği Gerede Belediyesi Aşevinde pişen yemekler; yaşlı, engelli, evinde yemek yapma kudretini olmayan ailelere ulaştırıldı.Belediye Başkanı Mustafa Allar aşevine yaptığı ziyarette sefer taslarına yemekleri koyarken personeline teşekkür etti.

Başkan Allar ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında, “Günlük yemeklerimizin malzemelerini tedarik eden hayırseverlerimize, sıhhi ortamda özenle pişiren aşçılarımıza, evlere servis eden tüm personelimize teşekkür ediyorum. Aşevi yemekleri haricinde yine hayırseverlerimizin desteğiyle 750 kumanya paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Onlara da teşekkür ederim. İlçemiz her yönüyle olduğu gibi hayır hizmetleri bakımından da öncü olmanın haklı gururunu yaşıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Arife günü itibariyle aşevi yemek hizmetimiz sona erecek ama aynı ihtiyaç sahiplerimize kumanya ve diğer ihtiyaçları noktasında yardımlarımız yıl boyu sürecek” dedi.

Aşevi personeli de kendilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.