Allar’ın bir projesi daha hayata geçiyor

Haber: BMA

Dayıoğlu Mahallesi üniversite yerleşkesinin hemen yanında, inşaatı Mayıs ayında başlayan KYK yurdunda çalışmalarda sona gelindi. Yurt inşaatında son rötuşları kalan yurt projesi 300 kişilik olarak başladı, daha sonra kapasite 400 öğrenciye hizmet verecek şekilde yükseltildi. Öğrenci yurdu, gelişmiş teknoloji ve donatılarla bölgedeki en iyi yurtlardan biri haline geldi. Gerede Meslek Yüksek Okulu ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri en iyi şartlarda ve sağlıklı bir ortamda barınmak için modern bir yurda sahip olacaklar.

“TAMAMLANDIĞINDA HEMEN HİZMETE AÇACAĞIZ”

Yurt çalışmaları ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Mustafa Allar, söz verdikleri bir projenin daha haya geçtiğini, bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Devam eden projelerimizi taahhüt edilen sürede tamamlamaya özenle gayret gösteriyoruz. Halkımızın destekleriyle başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. 400 kişilik öğrenci yurdumuzda çalışmalar son aşamaya geldi. Yurt inşaatı tamamlandığında hemen hizmete açacağız’’ dedi.