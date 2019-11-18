Allar’ın mutlu günü

Haber: N. Halid Altundal

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile eşi Emine Allar’ın oğulları Osman ve Hasan-Dilek Albay çiftinin kızları Dilara Nur, düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. Düğüne 22, 23 ve 24. Dönem Ankara Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Trabzon Milletvekili Çevre Komisyon Başkanı Muhammet Balta, Vali-Müsteşar Ali Fidan, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydilli, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Bolu Belediyesi eski Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gerkav Başkanı Ziya Kahraman, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Gerede İlçe Başkanı İsmail Çetin, Gerede Belediyesi eski Başkanı Ömer Baygın, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, BESOB Başkanı Tahir Gayret, Gerede TSO Başkanı Ersin KAŞKA, Seben Belediyesi eski Başkanı Süleyman Özbağ, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulları ile çok sayıda STK temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakan ve Bakan Yardımcıları daha önceden belirlenen programları nedeniyle düğüne katılamazken tebrik telgrafı gönderdiler. HSK Başkanı Mehmet Yılmaz ise yurt dışı programı nedeniyle düğüne katılamayarak telefon ile tebrikini iletti.

Osman-Dilara Nur çiftinin nikâhını Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar kıyarken, çiftin nikâh şahitliğini ise protokol üyeleri yaptı. Başkan Mustafa Allar, bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayarak düğüne katılan, arayan ve mesaj atarak kutlayan herkese teşekkür etti. Düğüne katılan davetliler genç çiftin mutluluklarına ortak olurken, Başkan Mustafa Allar ve eşi Emine Allar konuklar ile tek tek ilgilendiler.