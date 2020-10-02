Allar’ın projesinde çalışmalar başladı

Gerede ilçesi Yeni Mahalle 2 Nolu Sağlık Ocağı’nın doğusunda bulunan yaklaşık bin 100 metrekarelik alanda, pazar yeri ve açık otopark olarak da kullanılabilecek üzeri kapalı semt pazarı yapımına başlandı. Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projeleri arasında yer alan ve çalışmaların başladığı kapalı pazaryeri, ihaleyi alan firma tarafından 340 takvim gününde teslim edilecek. Çalışmaların başladığını gören mahalle sakinleri, yağmurdan ve soğuk havadan daha az etkilenecekleri ve pazarın kurulmadığı günlerde pazaryeri alanını otopark olarak kullanacakları için Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.

Çalışma ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, Projelerimiz arasında yer alan Yenimahalle pazaryeri için çalışmalar hızla başladı. Çalışmaları yakinen takip etmekteyim, amacımız Pazaryerini hemşehrilerimizin bir an evvel kullanıma sunmak. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Mahalle halkı bir araya gelerek Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür eden bir pankartı mahallenin ana caddesine astı.