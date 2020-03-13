ALO 175 hattı ve HFA uygulaması

Haber: N. Halid Altundal

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son zamanlarda dünyayı etkileyen ‘Korona Virüsü (Kovit-19)’ nedeniyle koruyucu maske fiyatlarına dair fahiş fiyat artışlarının olduğu iddialarına ilişkin olarak Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi ve tespiti amacıyla, Bolu Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda Defterdarlık ve Bolu Belediyesi Zabıta Personeli tarafından koordineli olarak ilimizde hizmet veren Eczaneler, Ecza depoları, Medikaller ve diğer satış noktalarında Cerrahi Maske, 3M Maske ve diğer tıbbi cihazlara yönelik Denetimler gerçekleştirilmiş olup, Denetim sonuçları Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Haksız Ticari Uygulamaların önüne geçmek maksadıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Denetimlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere Reklam Kurulu tarafından 10 Bin TL ile 104 Bin TL arasında Para Cezası uygulanabilecektir. Vatandaşlarımızın Haksız Fiyat Artışlarına yönelik şikâyetlerini, ALO 175 hattına ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletmeleri gerekmektedir.”