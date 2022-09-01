Alpağut Mahallesi’ndeki ağaçlara ne oldu?

Haber: Süleyman Kurt

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Alpağut Mahallesi’ndeki Millet Bahçesi’nde bulunan yol çalışmaları sırasında kesildiği iddia edilen ağaçlarla ilgili Gündem TV kameralarına konuşan Alpağut Mahalle Muhtarı Sema Bostancı şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah mesaime başlarken, görmüş olduğum manzara beni çok üzdü. Dut ağacımız, erik ağacımız, o kadar güzel bir yeşilliğimiz vardı ki… Biz o yeşilliği korumak adına, kendilerine ‘biz bu ağaçları buradan sökelim, başka bir yere dökelim’ demiş olmamıza rağmen dinlenmedik. 30 Ağustos’ta biz Zafer Bayramımızı kutlarken, o gün maalesef ağaç katliamı olmuş burada. Çok üzgünüm” Zafer bayramımızı kutluyorduk. Dün geldiğimizde buralar böyleydi. Bu tamamen kişilerin iş bilmezliğinden kaynaklanıyor. Buradan yol geçecek diye, buradaki ağaçlarımız kesilmiş. Kendilerinin de bilgisi olmadığını söylediler. Kepçenin başındaki arkadaşı istedim, ‘nasıl yaptın bunu?’ ‘hangi vicdan ile yaptın bunu?’ demek için. O da işten ayrılmış. ”

BİRAZCIK MERHAMET

“Merhamet duygusunun olması lazım. Yeşili sevmek eğitim ile olacak iş değil. Yeşili sevmek insanın içinden gelmeli. Biz her ne kadar koruyalım desek de ‘ben buna katliam diyorum’ koruyamadık. Ben göreve gelirken de söylemiştim. Mümkün mertebe ağaç kesilmesin. Yeşilliğimizi koruyalım. Bundan sonraki çocuklar ve onların çocukları için korumamız lazım.

BAHÇEMİZ İÇİN GEREKEN ÖZEN GÖSTERİLMEDİ

Yeşili korumak için yetkililerden destek isteyen Alpağut Mahalle Muhtarı Sema Bostancı, “Yeşilimizi koruyalım, çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılayalım. Hakikaten çok üzgünüm. Millet Bahçesi’nde bazı yerlerde çok güzel bahçeler yapılıyordur ama buradaki bahçemiz için gereken özenin gösterilmediğini düşünüyorum. Altında gölgelenebileceğiniz hiçbir ağaç yok. Oturaklar koyacaklar belki ama nasıl oturacaksınız? Oyun alanı yapıldı ama orada gölgelik yok. Nasıl olacak? Şahane 90 bin m2 alan. Bence kötü durumda. Devletimizin başındaki herkese, Çevre Bakanlığından Cumhurbaşkanımıza kadar herkese sesleniyorum. Sayın Valimize de sesleniyorum. Ne olur sesimizi duyun. Zararın neresinden dönersek kardır.” Dedi

PALAZOĞLU “BÜLBÜLLERİ YOK EDİYORUZ”

Alpağut Mahallesi Muhtar Azası ve Emekli Orman Mühendisi Zehra Palazoğlu, “Bu tarz meyve ağaçlarının olduğu yerlere daha dikkatli yaklaşmak gerekir. Yol bile geçecek olsa, herhangi bir inşaat dahi olsa, meyve ağaçlarımızın korunması gerekiyor. Burada kesilen meyve ağaçlarının arasında bulunan dut ağacı, çok yaşlı bir ağaçtı. Anıt ağaç dediğimiz bir faktör vardır ormancılıkta ama bu meyve ağaçları için de geçerlidir. Bunları korumak gerçekten çok önemli. İşçisinden amirine kadar. Bunları yok ettiğimiz zaman oradaki birçok canlıyı da yok ediyoruz, bülbülleri yok ediyoruz. Bu sevgi ve merhamet işi. İnsanı seven, doğayı da ağacı da kuşu da otu da sever ve onu korumak için ne yapabilirim diye düşünür” diye konuştu. Ana problem habersizlik. Bilgi verilmiş olsaydı ağaçları belki kurtarabilirdik.