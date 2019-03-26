Alpağutbey’de Sosyal Tesis projesi

Haber: Esra Öztürk

Alpağutbey Mahallesi Muhtar Adayı Ayten Tenekeci, 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını ev ziyaretleri sürdürüyor. Ziyaretlerinde samimiyetle karşılaşan Muhtar Adayı Tenekeci, aralıksız sürdürdüğü çalışmalarında mahalle sakinleriyle projelerini de paylaşıyor.

Proje üreten bir muhtar adayı olarak diğer adayların bir adım önünde çalışmalarını yürüten Ayten Tenekeci seçim çalışmaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Muhtar adayı olduğum günden beri mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek çalışmalarımıza aralıksız devam ediyorum. İnşallah 31 Mart günü mahalle muhtarı olduktan sonra mahallemizi geliştirip güzelleştirmek için çalışacağım. Mahallemize yapmayı düşündüğümüz içinde bayanlar için spor alanı, el sanatları kursu; çocuklara eğitim kursları, satranç ve zeka oyunlarının olacağı Sosyal Tesis projemizi hayata geçirmek için girişimlere başlayacağız. Projelerimiz büyük dikkat çekiyor. Projemizi hayata geçirmek için 31 Mart’ta tüm Alpağutbey Mahallemiz sakinlerinin desteklerini bekliyorum. Bana ulaşmak isteyen, taleplerini iletmek isteyen herkes bana 0544 683 2726 numaralı telefondan arayabilirler.”

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 15:46