Haber: BMA

Gerede’nin merkezinde bulunan, çoğunlukla ticari faaliyet gösteren vedört bloktan oluşan alt arastanıncephe sağlıklaştırma ve yol düzenlemesi kapsamında oluk, saçak, tabela kısımları ahşapların, çatıların, bacaların yenilenmesi cephelerdeki görüntü kirliliği aslına uygun olarak Türk mimarisi gözetilerek yenileniyor.Yapılan dış cephe düzenlemelerinin ardından görüntü kirliliğine sebep olan ilan-reklam tabelaları ve tanıtım panoları için tek tip standart uygulandı, elektrik ve telefon kabloları da düzenlenerek alt arasta çarşısı daha estetik bir görünüm kazanacak.

Bloklarda yapılan çalışmalardaçatı ve yağmur oluklarındaki yenilemeler bitirildi, ahşap ve duvar kısımlarının yapımıda tamamlandı. Cephelerin Türk mimarisine uygun yenileme ve restore işlemlerinin bitirilmesinin ardından ise arasta içerisinde bulunan zemin düzenlemesi için çalışmalara başlandı.Kaldırım ve yol çalışmalarının ardından çarşı yeni bir görünüme kavuşacak.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada;“Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalar ile H. Emin Efendi, Cumhuriyet ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesine bakan cepheleri yenilenerek görsel çevre kirliliği giderilen, kent dokusuyla uyumlu estetik dış cephe oluşturularak Şehir siluetine uygun hale getirilen ve olumlu tepkiler alan alt arastamızın kalan bölümlerindeki yenileme çalışmalarımız da bitmek üzere. Çalışmalarımız bittiğinde atıl ve metruk görüntüsü gidecek estetik ve tarihi bir görünüm kazanacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Yapılan çalışmalardan alt arasta esnafı oldukça memnun olurken Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın yaptığı incelemelerde kendisine teşekkür ettiler.