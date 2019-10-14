Alt geçidin çehresi değişti

Haber: BMA

Seviller Mahallesi ile Dayıoğlu Mahallesini birbirine bağlayan, alt geçidin çehresi değişiyor.

Daha önce Gerede Belediyesi tarafından, Seviller Mahallesini Dayıoğlu Mahallesine bağlayan alt geçit ve D-100 karayolunu mahallelere bağlayan yan yollarıyla birlikte asfaltlama ve yağmurlama hattı çalışmaları yapılmış ve tek aracın zor geçtiği alt geçit genişletilmişti. Şimdilerde ise yayaların rahatlığı ve güvenliği için alt geçide yaya kaldırımı yapıldı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, ‘’ Daha önce söz verdiğimiz gibi tek aracın geçtiği alt geçidimizi bir çalışma yaparak genişlettik, yan yollarımızın çalışmalarını tamamlamıştık. Araçların ferah bir şekilde kullandığı alt geçidimizde hemşehrilerimizin rahatlığı ve güvenliği için yaya kaldırımı çalışmalarımızı tamamladık. İlçemize hayırlı olsun” dedi.