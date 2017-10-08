Haber: BMA

Gerede’de birçok mahalle, cadde ve sokaklara asfalt atılıyor. Belediye ekiplerinin çalışma programı dahilinde olan Seviller Mahallesi’ni Dayıoğlu Mahallesi’ne bağlayan alt geçit ve D-100 karayolunu mahallelere bağlayan yan yollarıyla birlikte asfaltlama ve yağmurlama hattı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmak üzere. Ayrıca asfalt çalışmalarının diğer mahalle, cadde, sokaklarda devam edeceği belirtiliyor. Çalışmaları devam eden alt geçidi yerinde inceleyen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “Alt geçit çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce söz verdiğimiz gibi alt geçidimizi bir çalışma yaparak genişlettik, şimdi ise yan yollarımızın çalışmalarına başladık. İnşallah bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.