HABER : BMA

Devamında yine Belediyenin kendi imkânlarıyla programda olan Yeni Mahalle, Dayıoğlu Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Esentepe çıkışı gibi ihtiyaç duyulan yerlere sıcak asfalt çalışmaları başlayacak.

Bunun yanı sıra Kabiller Mahallesi, Kitirler Mahallesi ve Seviller Mahallelerinde de kilitli parke çalışması yine ayrıca Yeni Mahalle, Seviller Mahallesi, Dayıoğlu Mahallesi caddelerinde ve üniversite yolu gibi ilçemizde ihtiyaç duyulan yerlere kaldırım çalışmaları yapılacak.

Belediye Başkanı Mustafa Allar konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Biz bir söz verdik. Hemşehrilerimizin ayağı çamura değmeyecek dedik. İnşallah geçmiş dönemlerde yürüttüğümüz asfalt ve parke taşı çalışmalarımıza yine bu dönemde de hız katarak olumsuz hava şartlarının düzelmesiyle birlikte çalışmalarımız başlayacak. Hemşehrilerimizin ayağı çamura değmeyecek. Çünkü Geredeliler her şeyin en iyisini hak ediyor. ” dedi.