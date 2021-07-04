Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde cumartesi günü sabah saatleri itibariyle başlayan ve aralıklarla akşam kadar devam eden yağmur yağışı alt geçitlerde zor anlar yaşattı. Atatürk Bulvarı yolu üzerinde bulunan alt geçitte Tofaş marka aracın su birikintisi ile imtihanı kameralara yansıdı. 38 E 5649 plakalı Tofaş markalı araç Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde iken Atatürk Bulvarı altgeçidine girdi. Tofaş marka araç, yağmur yağışı nedeniyle su birikintisi oluşturan alt geçitte mahsur kaldı. Alt geçide girdiğinde aracı arıza yapan sürücü aracı çıkarmak için çaba gösterdi ama çıkaramadı. Çevreden yardım isteyen sürücünün imdadına trafik polisi ekipleri yetişti. Ekiplerin yardımıyla aracı çıkarılan sürücü, polis ekiplerine teşekkür etti.