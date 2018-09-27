Haber: BMA

Konu ile ilgili açıklama yapan Mudurnu Belediye Başkanı Turhan Bulut “İller Bankası saha teslimini 29.08.2018 tarihinde yapmış olup, yüklenici firma Ekip Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. şantiyesini kurmuştur. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu inşaatı İlbank A.Ş.'nin katkılarıyla yapılmaktadır.

Bilindiği gibi kullanmış olduğumuz su şebekesi 1986-1989 yılları arasında yapılmıştı. Yapıldığı günden bugüne kadar hizmet veren şebekemiz özellikle son yıllarda ekonomik ömrünü tamamlamasına yaklaştığı için çok arıza vermekteydi. Gün aşırı bir yada iki farklı noktada su patlaklarıyla uğraşmak hem ekonomik değildi hem de işgücü kaybı meydana getiriyordu. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaat projesi tamamlandığında su kaçak ve kayıplarını da en aza indirmiş olacağız. Bahsi geçen proje bittiğinde, sit alanı içerisinde ana hatlarda elektrik ve telefon kablolarını da yer altına alıp, üst yapıyı Tarihi Mudurnu Arastasında olduğu gibi kesme andezit taşıyla kapatacağız.

Konu ile ilgili katkı ve desteklerini esirgemeyen, İlbank Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüz ekiplerine, kontrolör Yılmaz Düzenli Bey'e, Ekip Mühendislik çalışanlarına, mahalle muhtarlarımıza, arazisinden geçiş yaptığımız hemşerilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder, yapılacak çalışmalarda vereceğimiz rahatsızlıklardan dolayı tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim” ifadelerini kullandı.