Alt yapı sorunları çözüldü



Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla Kır Sokak’ın ardından Özlem ve Çeşmeli Sokak’ta kaldırımlar yenilendi ve sıcak asfaltla buluştu.

Bolu Belediyesi geçtiğimiz aylarda İhsaniye Mahallesi’nde 3 sokakta yaşanan altyapı sorunu nedeniyle çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar ile uzun yıllardır su baskınları yaşanan Kır Sokak, Özlem ve Çeşmeli Sokak’ın kanalizasyon ve yağmursuyu hattı baştan aşağı yenilendi.

Üç sokağın altyapı sorunu çözüldü

Üç sokakta altyapı sorunu çözüme kavuşması sonrası Bolu Belediyesi ekipleri, üstyapı çalışmalarına hız vererek, Kır Sokak’ın yol ve kaldırımlarını yeniledi ve sıcak asfalt serimi yaptı. Ekipler, bu hafta sonu da Özlem ve Çeşmeli sokağın sıcak asfalt serme işini yaptı. Adeta farklı bir kimliğe kavuşan 3 sokakta yol çizgilerinin de çizilmesiyle birlikte çalışmalar tamamlanmış olacak.