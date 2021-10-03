Altaylı, “Ergün Turan daha ileriye taşımış bayrağı”

Haber: Ceylan Beykoz

Yaklaşık 2 ay önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilimizde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların katı atık ve su ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklamıştı. Konu kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Tanju Özcan’ın ardından İstanbul Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da bir açıklama yaparak, “Göçmenlere Fatih’te kiralık ev vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Kamuoyunda bu açıklamalar kimse tarafından gündeme alınmazken Gazeteci/Köşe yazarı Fatih Altaylı, bu hafta yazdığı köşe yazısında konuyu kaleme aldı. Altaylı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancı uyruklulara karşı açıklamaları sonrasında kamuoyunun ayaklandığını ortalığının karıştığını ama AK Partili Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın, “Göçmenlere Fatih’te kiralık ev vermeyeceğiz” sözlerinde kimsenin sesinin çıkmadığını ifade etti.

“BOLU’DA EN AZINDAN BAŞLARINI SOKACAK BİR YERLERİ VARDI AMA SU YOKTU”

Fatih Altaylı’nın yazısında şu ifadeler yer alıyor:

“CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir iki ay önce göçmenlerle ilgili olarak “Kendilerini Bolu’da istemiyoruz. Gelip yerleşirlerse evlerine hizmet götürmeyeceğiz, su vermeyeceğiz” demişti.

Kelime kelime bu değildi belki ama meali buydu.

Aman aman aman.

Adam bunu bir söyledi kıyamet koptu.

“Faşist, ırkçı, insanlık düşmanı, rezil, vicdansız” gibi suçlamalar ve hakaretler kendisine yöneltilenlerin en hafifleri idi.

Trolik tepki o kadar büyük oldu ki, CHP Tanju Özcan’la ilgili soruşturma başlattı, disipline sevk etti adamı.

Dün de bir başka Belediye Başkanı’nın açıklamalarını Esra Boğazlıyan'ın Haberturk.com'daki röportajında okudum.

İstanbul’un Fatih ilçesinin Belediye Başkanı Ergün Turan’ın.

Fatih Belediye Başkanı Turan, Tanju Özcan’dan da bir adım öteye giderek “Göçmenlere Fatih’te kiralık ev vermeyeceğiz” demiş.

Şimdi kimse kalkıp bana “Bolu koskoca il, Fatih ilçe” demesin.

Fatih Bolu’dan büyük.

Fatih’in nüfusu 396 bin, Bolu’nun 316 bin.

Ergün Turan daha ileriye taşımış bayrağı diyorum çünkü Bolu’da en azından başlarını sokacak bir yerleri vardı ama su yoktu.

Burada başlarını sokacak yer de yok. Ev yoksa su zaten yok.

Eeee, ne oldu Tanju Özcan’a saldıran troll ordusu ve hümanist arkadaşlar?

Ergün Turan’a gık diyemiyorsunuz değil mi!

Ah siz yok musunuz siz!

Nasıl da anında dönersiniz.

AK Parti göçmenleri savununca hepiniz göçmencisiniz.

AK Parti göçmenlere karşı olunca hepiniz göçmen karşıtı.

Arsızlar sizi.

Tabii AK Parti’nin dönüşü de az uz değil.

Göçmenler gelip AK Parti’nin güçlü olduğu kent çeperlerine yerleşip, AK Parti seçmenini rahatsız etmeye başlayınca şimdi “göçmen karşıtı” oluverdiniz aniden.

Haksızsınız demiyorum ama hep geç uyanıyorsunuz sorun orada.

FETÖ’ye de, başka şeylere de hep geç uyandınız.

İş işten geçtikten sonra.

Yine öyle oluyor.

Ama Allah'tan etrafınızda fikirsiz bir yalaka taifesi var.

Dön dediğiniz anda dönenler.

Yakında parti olarak “Bay Kemal göçmenleri savunuyor” diyerek CHP’nin göçmen raporu ile meydanlara çıkarsınız eminim.

Trolleriniz de aynı anda bağırmaya başlar.

Başkanlık sisteminin erdemlerinden bir saniyede dönenler göçmenlik konusunda dönmekte hiç zorlanmazlar merak etmeyin.”