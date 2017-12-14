Haber: Esra ÖZTÜRK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Caner Mutluer, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Genç-Des projesi desteği ile Haziran ayında başlattığı Hayalim Müzik Kursu’nda 80 çocuğa ücretsiz müzik eğitimi verdi. 7 farklı alanda uzman eğitmenler tarafından 6 ay boyunca verilen eğitim sonucunda geçtiğimiz gün Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü Salonu’nda bir konser düzenlendi. “Altı Ayın Meyvesi” adı verilen konserde Mutluer yönetimindeki çocuklar hünerlerini sergiledi. Gerçekleştirilen konsere çocukların ailelerinin yanısıra çok sayıda üniversitesi öğrencisi, akademisyen ve vatandaş katıldı. Farklı enstrümanlar çalarak dinleyenlere eşsiz bir müzik ziyafeti sunan çocuklar, alkışlarla konseri tamamladılar.