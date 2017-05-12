Özel Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2’inci Toplatısı’nda İmar – Komisyon Kurulu maddeleri görüşülürken Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, meclis üyelerine yeni bir projenin haberini verdi. Tabaklar Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı ve içinde yer alan özel bir işletme ile arkasında bulunan bina yıkılarak yerini bin 500 araçlık katlı otopark ve alt kısmına yapılacak olan iş merkezine bırakacak. Yılmaz, projeyi mecliste şu ifadeler ile duyurdu “Mahkeme kararı ile yeni bir proje aşamasına girdik. Cumhuriyet Parkı ve arkasında bulunan binayı tamamen yıkmayı planlıyoruz. Buraya alt kısmında iş merkezi bulunan bin 500 katlık bir otopark yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca parkın arka tarafında bulunan binada yaşayan hiçbir vatandaşımızıda madur etmeyeceğiz. Vatandaşlarımız için Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Kafe’yi yer olarak göstereceğiz”