Altın benim neyime?

Haber: Aysun Beykoz

Güncel piyasalarda 6 Ağustos itibariyle altın fiyatları güne yüksek bir trendle başladı. Gram altın fiyatı 476,94 TL olurken, düğün sezonunun gelmesiyle en çok rağbet gören çeyrek altının satış fiyatı 817,60 TL seviyesinde işlem görüyor. Yarım altın 1.624,60 TL, tam altın 3.337,70 TL, Cumhuriyet altını ise 3.239,30 TL civarında seyrediyor.

BOLU HALKINA SORDUK

Altın fiyatlarının her geçen gün yükselerek kendi rekorunu kırmasının ardından Bolu halkına mikrofon uzattık. Düğün sezonu dolayışıyla zorunlu olarak altın alan vatandaşlarımız haricinde birçok kişi ekonomik sıkıntılarından ötürü bırakın altın almayı, fiyatlarını bile bilmiyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 14:45