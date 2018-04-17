Haber: Aysun Beykoz

177,18 liradan alınırken, 177,23 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 285,03 liradan alınırken 291,47 liradan satılıyor. Yarım altın da 568,28'den alınırken 582,95 liradan satılıyor. 1170,00 liradan alınıp 1182,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2850,32 liradan alınırken 2895,12 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.