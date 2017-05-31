Haber: Kasım Şahin

Bolu’da, geçtiğimiz günlerde Akpınar ve Sağlık mahallelerinde Ö.Ç. (22), F.G. (25), E.H. (32) 2 ayrı evden 30 bin liralık altın ve para çalarak kayıplara karıştı.

Ö.Ç., F.G., E.H. yaptıkları hırsızlığın ardından Ankara’ya kaçtığı öğrenildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Ekipleri edindikleri bilgiler doğrultusunda şahısları Ankara’da yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlar, emniyetteki ifadelerinin ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.