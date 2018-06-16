Haber: Esra Öztürk

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Aladağ'da bulunan kamp eğitim merkezinde çalışmalarını sürdüren Yıldız Milli Serbest Güreş Takımı'nın sporcularından Hamza Alaca ve Muhammet Çavuş açıklamalarda bulundu. Dünya Şampiyonası'nda 60 kiloda mücadele edecek Hamza Alaca ve 71 kiloda mindere çıkacak Muhammet Çavuş, organizasyona günde çift antrenmanla hazırlandıklarını söyledi. Katıldığı organizasyonlarda çeşitli yaş gruplarında 12 kez Türkiye şampiyonu olan, mayıs ayında Makedonya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Hamza Alaca, babasının izinden yürüyor. Güreşçi olan babasına özenerek bu spora başladığını anlatan Hamza Alaca, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini belirterek, "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bolu kampı kondisyona dayalı. Sonraki çalışmalarımız teknik ve taktik ağırlıklı olacak. İnşallah hazır bir şekilde Dünya Şampiyonası'na gideceğiz." diye konuştu. Her güreşçinin olduğu gibi kendisinin de büyük hedeflerinin bulunduğunu kaydeden 17 yaşındaki sporcu, "Hedefim gelecekte olimpiyat madalyasını kazanmak. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Yaklaşık 7 yıldır güreştiğini anlatan 17 yaşındaki milli sporcu Muhammet Çavuş, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu hatırlatarak, "Allah nasip ederse dünya şampiyonu olmak istiyorum. Daha sonraki hedefim de olimpiyatlar." şeklinde görüş belirtti. Muhammet Çavuş, şampiyonaya günde 2, bazen de 3 antrenman yaparak hazırlandıklarını belirterek, zorlu rakiplere rağmen 71 kiloda dünya şampiyonu olacağına inandığını sözlerine ekledi.