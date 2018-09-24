Haber: Kasım ŞAHİN

Hazine Müsteşarlığının yastık altındaki altınların finansal sisteme kazandırılması amacıyla Ziraat Bankası aracılığı ile İhraç ettiği Altın Tahvili ve Altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri Şubemizde (Hürriyet Caddesi /BOLU) 24 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 26 Eylül tarihine kadar 3gün boyunca devam edeceğini belirten Ziraat Bankası Hürriyet Caddesi Şube Müdürü Sevil Akgün, konu hakkında şunları söyledi;

“Devlet güvencesinde getiri sağlayan, çalınma ve kaybolma riskini ortadan kaldıran bu sistemde 22 ve 24 ayar altınlar ziynet eşyaları ve külçe altınlar kabul edilebilecek, üzerinde değerli /değersiz taş olan ziynet eşyaları ile Reşat altın kabul edilmeyecektir. İki yıl vade ile alınacak altınların karşılığında 6 ayda bir kupon /kira ödemesi gerçekleştirilecek, faizli yada faizsiz seçeneklerden biri tercih edilebilecektir. Kazanç oranı 6 ay için 1,20, yıllık İse 2,40 dır. Altın tahvili ve Altına dayalı kira sertifikası getirilerinden vergi, stopaj kesintisi yapılmamaktadır. Vadeden önce satma imkanı bulunmakta olup, 90 günlük süre geçtikten sonra herhangi bir İskonto oranı uygulanmayacaktır. Ayrıca 2 yıllık vade sonunu bekleyen müşterilerimiz yatırımlarını ister vadesiz altın hesabına kaydı olarak İsterse fiziki altın olarak(Çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını/1 kg’lik külçe altın) olarak geri alabileceklerdir” dedi.