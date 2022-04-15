Altındal, Külliye’de Düzenlenen İftar Programına Katıldı



Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında esnaf ve sanatkârlarla bir araya geldi.

Esnaf ve sanatkârlara yönelik programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Külliyeye giden Bolu Köroğlu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal, iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftar sonrası yaptığı konuşmasında, esnaf ve sanatkârların ramazanını tebrik ederek başladı. "Bereket ve hayır günleri olan bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin, ettiğimiz duaların, dağıttığımız sadaka ve zekatların Rabbimizin katında kabulünü diliyorum. Milletimizle birlikte tüm insanlığın sıkıntılarından kurtulduğu, mazlumların ve mağdurların yüzünün güldüğü, dostluk ve kardeşlik ikliminin dört bir yanımızı kuşattığı günlere de inşallah en kısa sürede ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve sanatkarın, Anadolu'nun vatan haline gelmesinde çok önemli misyonu olan Ahilik geleneğinin bugünkü temsilcileri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlar boyunca Anadolu'da devletler kurulmuştur, yönetimler değişmiştir ancak binlerce yıllık birikimiyle esnaf ve sanatkarımız daima bu toprakların harcı olmaya devam etmiştir." diye konuştu.