Altındal; “Pazarcı esnafı mağdurun yanındadır”

Haber: C. Kutay Aykan

2022 yılına germimizle birlikte özellikle beniz, mazot, LPG ve elektrik fiyatlarının büyük zam görmesi üzerine, sebze ve meyve fiyatlarının da zamlanmasına neden olmasından dolayı Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal’ı üzmeye başladı. Başkan Aldındal, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, üzüntüsünü şöyle dile getirdi;

PAZARCILAR PİYASANIN DENGE ÇUBUĞUDUR

Değerli Bolulu Kıymetli Tüketicilerimiz. Yaş sebze ve meyve fiyatlarının aşırı derecede yükselmesi kesinlikle pazarcı esnaflarımız ile alakalı bir durum değildir. Bu süreçte bunu bilin ki hiç bir pazarcı esnafımız bu artışlardan asla mutlu değillerdir. Fiyat artışları pazarcı esnaflarımız bu süreçte para kazanamaz duruma gelmişlerdir. Ancak pazaryerlerimiz ve pazarcı esnaflarımız bu sektörün denge çubuğudur. Pazarcı esnaflarımız bu sektörde olmazsa olmazlardandır. Asgari ücretli halkımızın gariban kesimin emeklinin işçinin memurun vatandaşlarımızın her zaman yanında olmuştur olmaya da devam edecektir.

Biz pazarcı esnaflarını yok etmeye çalışan AVM ve marketlere karşı her zaman dimdik ayakta durabilen iman gücüyle alın teriyle soğuk sıcak kar buz demeden çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz.

FİYATLAR DÜŞECEKTİR

Soğuk ve çetin geçen 2022 yılının etkisinden dolayı sebze ve meyve fiyatlarında verimin düşmesi hasebiyle fiyatlara çok büyük etki etmiş durumdadır.

İkinci bir etken ise çiftçilerimizin halcilerimizin ve pazarcı esnaflarımızın girdi maliyetlerinin artması sebebiyle fiyatlara yansımış durumdadır. Nisan ayı sonu Mayıs ayının başlarından itibaren hava sıcaklığının artmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini bilmekteyiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ceplerini yakan pazar fiyatlarının farkındayız. Bu durumdan sadece vatandaşlarımız değil biz pazarcı manav ve halci esnafları olarak bizlerde rahatsız olmaktayız. Lütfen sizlerden ricam bu konuyu siyasete dökmeyiniz siyasetiniz size kalsın. Başka mecralarda siyasetinizi yapın. Tüm Bolulu tüketicilerimize Hemşerilerime pazarcı esnaflarımıza esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı akşamlar diler hayırlı bol bereketli bir hafta geçirmenizi dilerim.