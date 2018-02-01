Haber: Semih Baykal

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, terazisini zamanında muayene ettirmeyen esnafın 2 bin 100 lira ceza ödeyeceğini ifade ederek; “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne göre, özellikle pazarlarda daha çok kullanılan teraziler iki yılda bir muayene ettirilmek zorunda. Terazisini zamanında muayene ettirmeyene 2 bin 100 TL idari para cezası kesileceği gibi teraziye el de konulabilir.”

“MUAYENESİ YAPILMAYAN TERAZİYE EL KONULABİLECEK”

Altındal, muayenesi yapılmayan teraziye el konulabileceğini açıklayarak; “Pazarcılar tarafından pazar yerlerinde kullanılan ve tartı kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilmektedir. Ayrıca tartı kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, Otomatik olmayan tartı aletler Yetkili Muayene Servislerince muayene edilmektedir. 2017 yılında terazisini zamanında muayene ettirmeyene kesilen bin 835 liralık ceza ise bu yıl 2 bin 100 TL olarak uygulanacaktır. Aynı zamanda muayenesi yapılmayan teraziye el konulabilecek” diye konuştu.

“BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜKLERİNCE MUAYENE EDİLECEK”

Son olarak Altındal; “Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için dilekçe verilmesi gerekiyor. Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için; tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan başvuru formu ile il müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri için il müdürlüklerine, yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri için yetkili muayene servislerine, grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri için ise grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilecektir” ifadelerini kullandı.