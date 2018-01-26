Haber: Semih Baykal

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası geçtiğimiz hafta Salı günü gerçekleştirdiği olağan genel kurul ile başkanlığı tekrar Mustafa Altındal’a emanet etmişti. Tekrar Başkanlığa seçilen Mustafa Altındal ve yeni yönetimi nezaket ziyaretlerine başladı. Altındal ve yönetimi Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

BİR ZİYARETTE DOĞANAY’A

Başkan Mustafa Altındal ve yönetimi Vali Aydın Baruş’u ziyaret ettik sonra bir nezaket ziyaretini de Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’a gerçekleştirdi. Parti binasında Doğanay’ı makamında ziyaret eden Altındal ve yönetimi yeniden İl Başkanlığa seçilmesinde dolayı da teşekkür etti.