Altındal’dan esnafa müjde

Haber: C.Kutay Aykan

S.S. Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mutafa Altındal, esnaf ve sanatkârların ihtiyaçlarını karşılaşmak dara düşünlerinden derdine çare olmak için canla başla çalışmaya devam ediyor. Başkan Altındal, şimdi de kooperatif olarak kredi limitlerini artırdıklarını açıkladı.

225 Binden 275 Bine Yükseltildi

Konuyla ilgili Başkan Altındal şu açıklamayı yaptı; “Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimiz aracılığıyla kullandırmış olduğumuz kredilerimizin 01.10.2021 tarihi itibariyle üst limiti 275.000 TL ye yükselmiştir. Bu süreçte emeği geçen TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül'e, 5.Bölge Birliği Başkanımız Ertan Taşlı' ya şahsım ve Esnafımız adına teşekkürlerimizi sunarız.”