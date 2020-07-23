Altındal’dan esnafa müjdeli haber

Haber: N. Halid Altundal

Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal, esnafların kullandığı kredilere ilişkin bir açıklamada bulundu. Altındal yaptığı açıklamada kredi taksitlerinin 3 ay ertelendiğini bildirdi. Altındal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği(TESKOMB) Genel Başkanımız A.Kadir Akgül’ün esnafımızın sıkıntılı döneminde banka takibine düşmemesi için yaptığı çalışma sonucu; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 30 Haziran 2020 tarihinden önce kullanılan kredilerin Temmuz, Ağustos, Eylül taksitleri çekilen kredi faiz oranı ile ertelenmiştir. Esnafımızın banka takibine düşmesi ve sicilinin bozulma riski engellenmiştir. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimize ve TESKOMB Genel Başkanımız A.Kadir Akgül’e Bölge Birliği Başkanımız Ertan Taşlı ya Kõroğlu Kooperatifimiz ortakları adına şükranlarımı sunarım. Yapılan uygulama esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.